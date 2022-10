L’Atalanta oggi compie 115 anni con una seconda posizione e quota 24 in Serie A alla decima giornata. Non solo, è tornato l'entusiasmo dei tifosi, lo stadio pieno, un bilancio in attivo e tanti giovani dal vivaio che stanno trovando spazio. Non era mai accaduto, nella storia, di festeggiare un compleanno da secondi in classifica e con la squadra ancora imbattuta dopo 10 turni.



Oltre a Sportiello, ci sono già 4 prodotti del vivaio che saranno le prossime plusvalenze, per rinnovare il modello Atalanta e tornare al più presto in Europa: Okoli, Scalvini, Ruggeri e Zortea. Tanti i motivi per festeggiare questi 115 anni.