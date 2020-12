Atalanta Bergamasca Calcio, con un comunicato apparso sul canale ufficiale Atalanta.it, ha reso noto che, in seguito ai test effettuati il 4 dicembre, "Robin Gosens è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una positività a bassa carica virale. Il calciatore è stato prontamente isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. Nel pomeriggio il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".



Sono 22 quindi i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Udinese-Atalanta, in programma alla Dacia Arena di Udine domani alle 15. Out Gomez, Ilicic e Gosens, oltre a Pasalic e Miranchuk (e il lungo degente Caldara).



Ecco la lista completa fornita da Atalanta.it:

27 Fabio Depaoli

15 Marten de Roon

79 Amad Diallo

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

33 Hans Hateboer

7 Sam Lammers

18 Ruslan Malinovskyi

9 Luis Muriel

6 José Luis Palomino

43 Simone Panada

32 Matteo Pessina

21 Cristiano Piccini

17 Cristian Romero

31 Francesco Rossi

40 Matteo Ruggeri

42 Giorgio Scalvini

57 Marco Sportiello

4 Boško Šutalo

2 Rafael Toloi

91 Duván Zapata