L'Atalanta ha in programma lavori importanti al Gewiss Stadium: dal 5 giugno 2023 fino alla fine dell’estate 2024 ci sarà il terzo lotto di lavori per la realizzazione del parcheggio interrato e la riqualificazione della Curva Sud Morosini, del Settore ospiti e dei Distinti Sud.



Verranno demolite la Curva Sud ed il Settore ospiti, mentre solo in un secondo momento i Distinti Sud, dove sono presenti tutte le centrali tecnologiche che verranno spostate sotto la Curva solo una volta ultimata, destinati quindi la prossima stagione ad ospitare tifoseria avversaria. Gli abbonati 2022/2023 in Curva Sud e Distinti Sud avranno la possibilità di abbonarsi negli altri settori disponibili.