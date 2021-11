L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata si candida al ruolo di nuovo capocannoniere dei bergamaschi, spodestando Luis Muriel che ha detenuto il titolo la scorsa stagione: finora il panterone nerazzurro è a quota sette gol stagionali, ma ora potrebbe fermarsi.



DAL TABU'...- Questa sera infatti, in campo alle 20.45 contro il Cagliari in Sardegna, la punta colombiana dovrà scontrarsi con un suo tabù: come ricorda infatti La Gazzetta dello Sport, in Sardegna Duvan non ha mai segnato in Serie A nonostante ci abbia giocato ben sette volte con le maglie di Napoli, Udinese, Sampdoria e Atalanta.



...AL RECORD- Finora però, match contro il Toro a parte perché era infortunato, in tutti gli altri successi della banda Gasperini in stagione c’è il suo zampino con almeno un gol o un assist. E stasera Zapata proverà a infrangere un tabù per raggiungere un record: segnare in ogni stadio delle 20 dell’attuale Serie A in cui ha giocato. Poi mancherebbero solo il Picco di La Spezia e il Penzo di Venezia.