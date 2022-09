Doveva rientrare dopo la sosta, e in campo probabilmente sarà così, ma in gruppo è tornato ad allenarsi oggi Davide Zappacosta, l'esterno nerazzurro dell'Atalanta che ha subìto uno stiramento.



Questo il comunicato della società orobica: "Doppia seduta al Centro Bortolotti in preparazione alla partita sul campo della Roma in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico. Djimsiti e Zapata hanno svolto un lavoro differenziato, terapie per Boga. Domani, giovedì 15 settembre, i nerazzurri si alleneranno al pomeriggio, sempre a Zingonia e a porte chiuse".