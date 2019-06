è a un passo dall'pronta un'offerta da 7 milioni, come richiesto dalNei prossimi giorni è previsto un summit per trovare un'intesa definitiva: superata la concorrenza della, come riportato da La Nuova Sardegna.

Joao Pedro è molto vicino all'Atalanta. Il club orobico è pronto a presentare un'offerta da 7 milioni come richiesto dal Cagliari e così ha di fatto già superato la concorrenza della Lazio. Nei prossimi giorni è previsto un summit per trovare un'intesa definitiva. A riportarlo è La Nuova Sardegna.