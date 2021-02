Lele Adani, ex difensore dell'Inter, telecronista Sky Sport, ha detto la sua dopo il triplice fischio di Atalanta-Real Madrid: "Il risultato si può ribaltare, la partita di stasera non è stata giocata dall'Atalanta dopo l'espulsione, non c'è stato niente da fare. La cosa negativa di stasera è il caso Ilicic, che sicuramente si aprirà".