Ulisse Savini, agente di Timothy Castagne, laterale dell'Atalanta cercato dalla Lazio, parla a Radio Sportiva: "So che Lazio e Fiorentina lo seguono e lo apprezzano: cercano un giocatore con le caratteristiche di Timothy. All’Atalanta c’è il dualismo con Hateboer che ci sta facendo valutare l’ipotesi di cambiare squadra a gennaio. Il fatto è che l’Atalanta chiede una cifra superiore ai 6 milioni di euro pagati per lui per lasciarlo andare, quindi vedremo cosa succederà".