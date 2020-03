Oggi pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia mister Gasperini ha diretto una nuova seduta di allenamento a porte chiuse per i nerazzurri che si preparano ad affrontare il Valencia tra una settimana al Mestalla. I giocatori sono stati divisi in due gruppi, chi ha giocato a Lecce e chi no. Come riporta il canale ufficiale dell'Atalanta, chi è stato impegnato domenica si è sottoposto a lavoro personalizzato, mentre gli altri hanno disputato una partitella con la Primavera. Domani, sempre al Centro Bortolotti, si prosegue con una seduta mattutina a porte chiuse.