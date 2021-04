Questa mattina i nerazzurri agli ordini di mister Gian Piero Gasperini si sono dati appuntamento al Centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi in vista della sfida con la Fiorentina di domenica 11 aprile alle 20.45 allo stadio Franchi di Firenze per la 30ª giornata della Serie A TIM 2020-2021.



MURIEL A RISCHIO- Hanno lavorato a parte il lungodegente Hans Hateboer e Luis Muriel, che sabato aveva lasciato il campo anzitempo per un problema alla schiena. Domani, giovedì 8 aprile, è in programma un altro allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.