Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche in conferenza stampa al Gewiss Stadium al termine della manita inflitta al Crotone: "Se Ilicic riesce con continuità ha delle doti fisiche ed atletiche importanti, potrà essere decisivo nel finale di stagione. Abbiamo vinto, poi se vinciamo per gli altri diventa difficile. È un campionato molto bello, ora il Milan è più vicino, a quattro punti. Tutto è ancora aperto, ci siamo anche noi".



INTER- "È un bel test importante anche per capire la nostra crescita. Meritano il primo posto, sono stati i più continui. Andiamo a confrontarci per capire il nostro parametro, ma anche per Madrid. Considero l'Inter una squadra molto vicina, può essere un test anche in chiave del Real".