gli avversari sono agguerriti e veloci, ci credono e stanno giocando per una salvezza importante, il campionato italiano è questo, sono squadre che stanno bene e hanno convinzione e adrenalina, noi dobbiamo rimproverarci che abbiamo dei momenti dove prendiamo due gol in pochi minuti compromettendo le partite","La squadra ha avuto diverse occasioni anche nel secondo tempo, dopo un primo di dominio assoluto, ma il giudizio non può essere sempre in base al risultato della partita, l'avversario era in grande convinzione. Sotto l'aspetto atletico si stanno impegnando tutti al massimo, sono tutte partite dove anche quelle in lotta per la salvezza come organizzazione tecnica e atletismo vanno forte".

"Quattro trasferte in dieci giorni di fila, non posso dire che non pesi, ma non ci facciamo alibi. Alcuni giocano sempre ma sul piano atletico abbiamo giocato fino alla fine".Quelle impegnate in Europa hanno tutte pareggiato?Può essere un segnale, l'Europa anche involontariamente ti fa pensare alle altre gare, anche io ho avuto un po' di pensieri, sul terzo gol avremmo potuto risparmiare energia, ma il campionato è durissimo"."Ho visto buone prestazioni, Scamacca sta facendo gol di qualità ma non c'è mai limite al meglio, vorrei che facessi di più tante cose ma sono molto soddisfatto di come sta crescendo. De Ketelaere ha bisogno più di percorso, può diventare ancora più determinato".

"Kolasinac ha recuperato e sta bene ma Scalvini non ci sarà col Liverpool".