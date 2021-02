Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini torna sulla vittoria in extremis conquistata alla Sardegna Arena contro il Cagliari applaudendo la prestazione di Luis Muriel ai microfoni di Atalanta.it: "Sono 3 punti molto importanti perché era una partita incanalata verso il pareggio. Era difficile ma l’Atalanta ha sempre cercato di vincerla, anche nel secondo tempo c’è stata qualche giocata finché non è arrivata quella di Muriel, in questo tipo di partite è chiaro che il campione viene fuori e ti può decidere la partita. Il rigore? Situazioni che determinano queste partite".



MURIEL- "Muriel lo schiero sempre, qualche volta anche dall’inizio, è uno dei più presenti in assoluto, difficilmente gioca 90’ ma il numero di presenze, tolto una piccola parte nel girone d’andata in cui mi sono scusato io, è sempre stato praticamente utilizzato".



CAGLIARI COMBATTIVO- "Era una partita difficile contro una squadra con dei valori e relegata in fondo alla classifca che ha giocato e interpretato la partita con voglia di riscatto, ogni duello è stato difiicle, l'Atalanta è stata brava ad accettare una partita sporca e difficile sul piano tecnico, poi Muriel l’ha risolta".