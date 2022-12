Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche ai microfoni di Sky alla fine del test perso in casa 0-1 contro l'AZ Alkmaar: "Non è tutto da buttare, ma mi aspettavo di più. Anche in allenamento abbiamo fatto un buon periodo, mentre questa sera siamo andati a tratti, senza la necessaria determinazione in più. Quando giochi così perdi, anche se il risultato è un po’ bugiardo. Loro volevano vincere ed è giusto che sia così”.



PACCHETTO OFFENSIVO- “Si devono sfruttare i momenti, ma anche questo non ci dà risultati. Eravamo abituati che chi entrava, cambiava le partite, ora invece non va così e questo non è un bel segnale”.



SINGOLI- “Zappacosta ha bisogno di giocare, rientra da un lungo infortunio, ma non è ancora pronto. Koopmeiners, Ederson e de Roon sono il nostro settore di forza”.



MERCATO- “Non ci sono regali, dobbiamo recuperare spirito, carattere e compattezza d’ambiente su quello che si deve fare nei prossimi mesi. C’è diversità di vedute, si parla un po’ troppo di risultati. Questa squadra deve giocare le sue partite, ci sono delle difficoltà, ma soprattutto dobbiamo avere lo spirito giusto”.