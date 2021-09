Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Sassuolo: "Non si può pensare di vincere le partite sempre facilmente, quest'anno è tutto un altro campionato, c'è troppa presunzione intorno a noi, tante squadre si sono migliorate e toglieranno punti a tutti, bisogna calarsi nella realtà di questo campionato e nelle difficoltà degli avversari".



KOOPMEINERS- "Non è facile entrare nel campionato italiano e avere subito un buon impatto come lui, dimostra di avere personalità, gli sto chiedendo anche un ruolo che faceva diversamente ma è intelligente e sa giocare".



CAMBI DEGLI ESTERNI- "E' un ruolo dispendioso, andavano a chiudere in area di rigore avversaria, hanno corso tanto, sono andati in gol, l'opportunità di avere cambi e alternative agevola queste scelte".



INTER- "Sabato c'è l'inter, poi Young Boys e Milan, è una striscia impegnativa, il calendario ci ha giocato un brutto scherzo, l'Inter è una grande squadra anche senza Lukaku e Hakimi, forse incontriamo col Napoli le tre squadre più forti di inizio campionato, sono i migliori in questo momento e potremmo capire dove siamo noi".