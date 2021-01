Tiago Pinto è già al lavoro per rinforzare la Roma. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, domani il General Manager giallorosso ha un appuntamento in agenda con l'Atalanta. Un summit per verificare la possibilità di portare nella Capitale il Papu Gomez, giocatore molto gradito al tecnico Paulo Fonseca.





LA SITUAZIONE - La Roma vuole provare il colpo Papu Gomez per rincorrere il sogno scudetto. L'Atalanta parte da una valutazione di 15 milioni, i giallorossi sperano di convincere il giocatore ad accettare il loro progetto. Dopo l'incontro di domani potrebbe aprirsi una vera e propria trattativa. Sul forte centrocampista offensivo argentino è sempre vigile anche l'Inter ma la complessa situazione societaria ha messo tutto in stand-by. Non è da escludere che Thiago Pinto possa allargare il discorso e prendere informazioni anche su altri elementi in uscita dalla formazione nerazzurra.