Atalanta-Az Alkmaar 0-1





I TOP



LOOKMAN - Il solito tuttofare, ci prova sempre ed è il più pericoloso dei suoi. Non trova il gol per questione di dettagli.



HOJLUND - Solo il palo gli dice di no nel primo tempo, quando l'Atalanta è già sotto e deve recuperare. L'intesa con il compagno di reparto non si discute.



ZAPPACOSTA - Torna titolare e già basta come notizia. Disputa una buona frazione di gioco, Gasperini può ritenersi soddisfatto. Almeno per quello.





I FLOP



ZAPATA - Tanto bravo a conquistarsi il penalty, quanto disastroso nella conclusione. Il portiere avversario lo neutralizza, poi spara la ribattuta sopra la traversa.



PALOMINO - Da una sua disattenzione nasce il gol degli olandesi. Nel corso della gara non riesce a sterzare in positivo.



DJIMSITI - Dalle sue parti gli ospiti sono liberi di offendere, gli manca un pizzico di malizia.