Ancora fumata nera per Barrow al Bologna, ma nerissima per il gambiano al Torino. Fuori mercato per il club granata, il talento di casa bergamasca che tra le mura amiche non trova spazio vuole accasarsi tra i colori rossoblù per giocare con continuità. L'Atalanta però, che fino a poco tempo fa voleva abbinare la punta al difensore brasiliano Ibanez, non è più così convinta di proseguire l'operazione. Il prezzo totale infatti, sui 23 milioni di euro, è troppo alto per le casse del Bologna e le intenzioni di Saputo.



A questo punto può accadere che le due società, in accordo, sleghino l'operazione e quindi il futuro dei due giocatori, con Barrow destinato a Mihajlovic e Ibanez ancora in cerca di una meta. Tutte le risposte si avranno entro la mattinata di mercoledì.