Che fine ha fatto Jeremie Boga? E' in Coppa d'Africa, chiaro. E ha saltato la prima gara della sua Costa d'Avorio (1-0 alla Guinea Equatoriale) per un affaticamento muscolare; l'attaccante spera di tornare presto in forma e diventare uno dei protagonisti della competizione. Poi, andrà all'Atalanta. Dovrebbe, almeno. L'accordo col Sassuolo è stato trovato quasi un mese per poco meno di 25 milioni tra parte fissa e bonus, il giocatore ha svolto le visite mediche da due settimane ma non è ancora arrivata l'ufficialità del trasferimento.



COSA C'E' DIETRO - Il motivo? Forse il club nerazzurro aspetta che il giocatore torni dalla Coppa d'Africa, ma l'arrivo di Boga all'Atalanta sta diventando un vero e proprio giallo: dietro allo slittamento del comunicato, infatti, c'è anche un problema di commissioni. Non è stato trovato ancora l'accordo sulla cifra destinata agli agenti che hanno lavorato all'operazione, in questi giorni si sta cercando di trovare un punto d'incontro per definire anche gli ultimi dettagli. Un piccolo intoppo che non dovrebbe bloccare l'arrivo di Boga a Bergamo, la sensazione è che verrà trovata una soluzione e il giocatore verrà annunciato in nerazzurro. Al momento però la situazione è ancora in stand by, il giocatore è in Coppa d'Africa e il club aspetta per ufficializzarlo. Boga-Atalanta, l'affare diventa un giallo.