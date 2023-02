L'esterno offensivo dell'Atalanta Jeremie Boga, intervistato da L'Eco di Bergamo, svela un retroscena di mercato: "Non ho mai voluto andarmene perché sapevo di non avere ancora fatto ciò per cui ero venuto qui. In certi casi serve solo tempo, adesso gli sforzi stanno pagando e siamo tutti contenti. A gennaio la società mi ha subito detto che non era intenzionata ad aprire conversazioni e che avrei avuto più spazio per giocare: ho sentito fiducia da parte di tutti e ho capito che toccava a me ripagarla. Champions? Di certo l'Europa è un obiettivo, più avanti vedremo quale".