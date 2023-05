Non arrivano buone notizie per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo il ko di Rasmus Hojlund nel riscaldamento, è arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante del club bergamasco: le ultime dall'infermeria riferiscono di un edema fibrillare all'ileopsoas destro, muscolo dell'anca. Per questo motivo, il danese è a serio rischio per il match contro la Juventus.