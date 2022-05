Palomino, Scalvini e Zapata hanno smaltito i problemi che li avevano costretti a lavorare a parte e sono rientrati in gruppo: queste le buone notizie che arrivano dal 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia, in vista di Milan-Atalanta. Soltanto Pezzella e Toloi, come comunicato dalla società, hanno proseguito con sedute personalizzate di lavoro: anche domani l'Atalanta si ritroverà per un pomeridiano.