Arrivano buone notizie da Zingonia alla ripresa degli allenamenti dell'Atalanta dopo la sconfitta a Reggio Emilia col Sassuolo. In vista del prossimo big match con la Lazio, sabato alle 20.45 all'Olimpico, mancheranno gli espulsi Muriel e Maehle, ma sulla fascia ci sarà un rinforzo.



L'esterno destro Davide Zappacosta infatti ha già ripreso ad allenarsi in parte con i compagni sul campo e venerdì dovrebbe tornare nella lista dei convocati, in anticipo sui tempi. Rimarrà fuori ancora una settimana invece Palomino, che anche oggi si è allenato individualmente, seppur sul campo.