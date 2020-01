Atalanta in campo in vista del Genoa: arrivano buone notizie per Gasperini dall'infermeria. Questo il report ufficiale: "Sono ripresi gli allenamenti al Centro Bortolotti dopo due giorni di riposo in vista del match con il Genoa di domenica prossima al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 15. . Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana: palestra, lavoro sul campo con la palla e partitelle finali il menù di giornata. Anche Castagne si è allenato regolarmente con il resto della squadra.



Domani si prosegue con un altro allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia, a porte chiuse".