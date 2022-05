Ormai si attende solo la fumata bianca per l'affare Carnesecchi, e l'Atalanta si prepara a intascare un bel gruzzoletto dal baby portiere che ha fatto le fortune di Trapani, Cremonese e Under 21. Percassi lo valuta non meno di 15 milioni, non vorrebbe privarsene ma senza introiti europei ha necessità di fare cassa per acquistare prezzi pregiati per Gasperini.



A Carnesecchi del resto la Lazio piace molto e la società biancoceleste si è già detta disponibile ad aggiungere qualche milione ai 12 proposti all'inizio della trattativa per avvicinarsi alle richieste degli orobici. La trattativa, però, si è bloccata a causa dello stop forzato dovuto all’indice di liquidità che al momento caratterizza la società capitolina.