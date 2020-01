In casa Atalanta c'è da smaltire la delusione per la sconfitta interna di lunedì scorso contro la Spal (1-2, reti di Ilicic, Petagna e Valoti). Adesso i punti di distanza dal quarto posto, occupato dalla Roma, sono tre.



Per recuperare terreno nella rincorsa europea, sarà fondamentale tornare alla vittoria dopo un punto nelle ultime due partite. A Torino, contro i granata (sabato alle ore 20:45) è prevista una buona cornice di pubblico: anche di fede nerazzurra, con un settore ospiti che si annuncia gremito.