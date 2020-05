Se alla fine Pierluigi Gollini dovesse lasciare i pali di Bergamo per tornare in quell'Inghilterra dove la prima volta non trovò fortuna, Mattia Perin non è l'unica soluzione per l'Atalanta.



IL NUMERO 2 DEI NUMERI 1- Il 'piano C' infatti è una vecchia conoscenza nerazzurra: il numero 1 Marco Carnesecchi, in prestito al Trapani, uno dei pochi giocatori a salvarsi nella squadra siciliana dopo la stagione disastrosa fin qui disputata, con l'incubo della Serie C. Il classe 2000, punto di riferimento della fortissima Primavera atalantina, potrebbe quindi lasciare l'isola per riapprodare a Bergamo e alternarsi all'altro Marco, Sportiello.