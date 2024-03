Atalanta, c'è la diagnosi per De Ketelaere! Doppio guaio in vista del Napoli

Doppio guaio in casa Atalanta in vista della gara col Napoli, sabato alle 12.30 al Maradona. De Ketelaere e Koopminers hanno alzato bandiera bianca per infortuni accusati con le loro nazionali. Per l'olandese, dalle prime analisi si tratterebbe solo di una contusione (nessun infortunio muscolare quindi), ancora da verificare. Domani tornerà a disposizione dei medici dello staff bergamasco ed effettuerà i test fisici per capire l’entità dell’infortunio. Visite mediche che invece ha già sostenuto De Ketelaere, che è già tornato a Bergamo e ha ricevuto la diagnosi: postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro. Il calciatore verrà monitorato giornalmente e i tempi di recupero dipenderanno dalla sua evoluzione clinica. Sia De Ketelaere che Koopmeiners, comunque, a meno di riprese dell’ultim’ora, non partiranno titolari nell’11 anti Napoli.



Spazio quindi a Scamacca e uno tra Pasalic, Touré e Lookman: tutti e tre sono andati a segno con le rispettive nazionali ma gli ultimi due rientreranno più tardi a Zingonia e proprio domani sera alle 21 si sfideranno nella gara Mali-Nigeria. All'andata contro il Napoli il tecnico aveva invece schiarato proprio De Ketelaere e Koopmeiners, i due mancini che mister Gasperini spera di rivedere in campo almeno per la semifinale di andata contro la Fiorentina.