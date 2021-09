L'Atalanta è pronta a sferrare le sue armi dell'estate contro i cugini dell'inter, a -3 in classifica. Il confronto vincente con il Sassuolo è passato anche dalle nuove reclute bergamasche.



Il difensore Demiral continua a convincere, ha personalità e spirito di sacrificio, Koopmeiners è l'uomo in più sulla mediana che può far rifiatare de Roon e Freuler, e si è già integrato alla perfezione nei meccanismi della squadra, Zappacosta è un treno senza fermate fino alla linea di porta, un polmone con grinta e fiuto del gol che ha strappato la maglia a Maehle. Siamo solo alla sesta giornata ma c'è già profumo di plusvalenze per i Percassi, che ancora una volta hanno arricchito - sul campo e in bilancio - l'Atalanta.