Ancora una volta, per tornare ai gol e alla vittoria, mister Gasperini è dovuto ricorrere al trio d'attacco formato da Lookman-Højlund-Boga. La pericolosità della squadra nerazzurra è infatti cresciuta con il terzetto leggero in campo, come dimostrato dai numeri: Højlund, Boga e Lookman hanno messo assieme ben 1.97 xG dei 2.66 xG totali creati dai nerazzurri.



In particolare, per la sua velocità e la capacità di attaccare in verticale l’area di rigore avversaria, il danese Højlund (2 dribbling riusciti sui 3 tentati, 1 assist e 0.57 xG creati) è risultato ancora una volta il giocatore capace di spaccare la partita. Anche i numeri di Boga (27 passaggi completati sui 31 tentati, 1 gol, 0.74 xG creati, 2 penetrazioni nell’area di rigore avversaria e 6 dribbling vinti), e di Lookman (1 gol, 2 tiri in porta, 0.66 xG creati, 1 dribbling vinto e 4 penetrazioni nell’area di rigore avversaria) sono però molto interessanti e potrebbero convincere mister Gasperini ad affidarsi a loro dal 1'.