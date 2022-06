"Samuel Giovane è tra i 20 convocati dal Commissario Tecnico Carmine Nunziata nell’Italia che sabato esordirà nella Fase Finale degli Europei Under 19 in programma in Slovacchia". L'Atalanta ha ufficializzato, sui social network, la convocazione del giovane - di nome e di fatto - calciatore nerazzurro, esprimendo soddisfazione per la chiamata in azzurro. Romania, Slovacchia e Francia le avversarie nel Gruppo A, gare in programma da questo sabato.