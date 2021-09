Il tridente dell'Atalanta, orfano di Muriel, è chiamato ancora una volta a dare conferme dopo la deludente prova contro la Salernitana in cui hanno brillato solo Ilicic e Zapata, che però non potranno portare il peso dell'attacco per il triplice impegno stagionale della Dea.



In questo momento, con Lucho fuori dai giochi, l'Atalanta avrebbe bisogno di un esterno offensivo che si muova tra le linee, rompa gli schemi e disorienti i nemici: uno come Boga e Berardi, i due obiettivi di mercato sfumati l'ultimo giorno e rimasti nel Sassuolo che sfiderà domani sera la Dea. Venticinque milioni di euro l'uno: troppo alta per Percassi la richiesta dei neroverdi, ma a gennaio, vista l'emergenza, potrebbe pensarla diversamente. E domani sonderà il terreno.