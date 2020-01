Indubbiamente, il ritorno di Mattia Caldara a Bergamo è una notizia da festeggiare per tanti motivi. In primis, la possibilità di puntellare il reparto difensivo con un elemento che conosce bene la piazza - e la squadra - e che, elemento da non sottovalutare, ha una voglia di riscatto come pochi.



Caldara, infatti, non gioca una gara di Serie A da quasi due anni: era il 20 maggio 2018, ultima giornata, con la sconfitta dell'Atalanta a Cagliari. Neanche una presenza in campionato, dunque, in maglia rossonera per il difensore di Scanzorosciate: difficile immaginare di togliere, fin da subito, il posto ad uno tra Toloi, Palomino e Djimsiti. L'imminente addio di Kjaer, però (che fa il percorso inverso, andando al Milan) è già dimenticato.