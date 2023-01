All’inizio di questo campionato l’faceva strani punti. Molti punti e pochi gol. Si diceva che Gasp avesse cambiato modo di giocare. La mezza verità del baricentro basso veniva accolta con stupore e compiacimento, la riscoperta del contropiede e lecome quella dell’Olimpico contro la Roma diventavano il simbolo di una nuova fase. Il rovesciamento del calcio totale, o meglio, il suo cinico imborghesimento. In realtà, necessaria. Serviva per incubare calcio. La frenata si verificò fra ottobre e novembre, nelle cinque partite prima del Mondiale. Solo tre punti a Empoli e quattro sconfitte. Poi è scattato qualcosa.(2 pareggi e 3 vittorie, compreso l’ottavo di Coppa Italia), ma con una differenza importante: l’Atalanta ha ripreso a segnare raffiche di gol (20, quasi la stessa cifra delle 15 giornate iniziali). Dunque a cosa si deve questa accelerazione giochista? Stiamo per assistere a un altro grande girone di ritorno?In un certo senso, che a prima vista con tutti quei gol sembrerebbe la partita della svolta, e invece lo è solo superficialmente. Al Dall’Ara la Dea era scesa in campo con il solito 3-4-1-2, il trequartista Pasalic e Duvan il totem in attacco, affiancato da Hojlund. Notate, nell’azione delquesta uscita dell’interno Koopmeiners sull’uomo in fascia che effettua il lancio, un’uscita determinata dal sistema di gioco adottato da Gasperini.Ebbene questa partita. Due assist decisivi per l’ex giocatore del Sassuolo, uno a Koopmeiners e l’altro a Hojlund (primi segnali d’intesa tra ivoriano e danese).Non a caso, appunto quella con la Salernitana. E lo fa insieme alle due componenti che il Gasp aveva già testato e apprezzato in precedenza, vale a dire Hojlund al centro del tridente esul centrodestra. Ma. Soltanto con lui Gasperini può superare la formula del trequarti (3-4-1-2), che forse ha fatto il suo tempo e che si può comunque recuperare e alternare all’occorrenza. Adesso sono più fresche queste giocate che vedete qui sotto, queste associazioni palla a terra tra gliPer non parlare della variante con l’extra-pass, che chiama in causa(non più trequarti ma interno, un’alternativa già vista su questa rubrica nella presentazione della Dea a inizio anno).E cosa vi ricorda la prima delle due giocate precedenti? Sì, l’uno a zero contro la Juventus, nato tra l’altro da una pressione piuttosto alta di Scalvini su Di Maria. Locatelli sbaglia il passaggio per l’argentino, intercetto del centrale bergamasco e transizione fulminea diretta da Boga.Sulla conduzione dell’ivoriano, si badi al(lo stesso movimento vincente di Bologna) che, spostando Bremer da una parte, isola l’uno contro uno potenziale tra Lookman e Alex Sandro.Uno contro uno che viene valorizzato immediatamente dalla discesa palla al piede e dal passaggio di Boga.Inoltre questo sistema moltiplica le potenzialità offensive dell’Atalanta, perché, che da questo punto di vista è più ‘specializzato’, per non dire limitato). Infatti quando l’ivoriano da un lato si comporta da esterno puro…Dall’altro l’Atalanta acquista un uomo d’area in grado di