In occasione della partita di Uefa Champions League Atalanta-Manchester United prevista nella serata del 2 novembre, in accordo con la questura locale, il Comune di Bergamo in relazione ad alcune informative giunte da Manchester, ha disposto di estendere in via prudenziale il perimetro e l’orario delle limitazioni alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche già previste per le partite al Gewiss Stadium, a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica e a tutela del patrimonio artistico cittadino.



In particolare, dalle 8 di martedì 2 novembre alle 6 di mercoledì 3 novembre, bar, ristoranti e negozi del centro storico di Città Alta non potranno somministrare bevande alcoliche oltre i 5 gradi e vendere bottiglie in vetro.