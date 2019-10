Ventesimo minuto di Colombia-Cile, Duvan Zapata chiama l'attenzione della panchina e chiede la sostituzione: un problema muscolare (all'adduttore destro) lo costringerà, con tutta probabilità, al forfait contro Lazio e Manchester City.



Con il 'panterone' fermo ai box, con i tifosi nerazzurri a sperare che non sia nulla di grave, scatta dunque l'ora del connazionale Muriel: definito da più parti una 'riserva di lusso', avrà adesso il compito di non far rimpiangere - anche se con caratteristiche completamente differenti dal compagno - il numero 91.