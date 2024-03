Atalanta, continuano le voci su Koopmeiners: i sostituti dal mercato e non solo

Dopo le dichiarazioni esplicite circa una sua cessione la prossima estate, il tuttocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners si è infortunato contro la Scozia. Si fa ancora più difficile quindi una sua presenza dal 1' nel big match con il Napoli, e mentre mister Gasperini spera di averlo a disposizione almeno per la Coppa Italia, si moltiplicano le voci di mercato.



L'Atalanta ha fissato il prezzo, più di 60 milioni di euro, e la Juve al momento è l'unica pretendente in Italia, anche se al club bergamasco non è giunta alcuna proposta concreta. Per aiutare il trasferimento, potrebbe essere proposto il difensore bianconero attualmente in prestito alla Roma Dean Huijsen, contropartita che piace molto a mister Gasperini.



L'Atalanta potrebbe trovare sostituti sia in casa che sul mercato. Pasalic e De Ketelaere hanno caratteristiche tali da poter ricoprire quel ruolo, ma gli indiziati numero uno sono altri due: James, 19enne del Birmingham, e Kamada, profilo più esperto della Lazio.