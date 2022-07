Il responsabile del vivaio atalantino Maurizio Costanzi ha parlato a Radio Verona svelando un aneddoto di mercato: “Qualche anno fa siamo arrivati a contattare Vinicius, ma presto abbiamo capito che era come entrare da Cartier, non potevamo permettercelo".



PINAMONTI- "Pinamonti? Organizzammo per anni il trasporto per Verona per quel ragazzino trentino: aveva enormi motivazioni. D’Amico? Ci stiamo conoscendo in questo periodo”.