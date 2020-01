Quando non perde l'Atalanta non si limita a vincere, ma a stravincere. Non le basta portare a casa una gara con un gol di rigore, preferisce stupire e divertire con reti sempre nuove e sempre più difficili, oltre che numerosissime. Una raffica di reti a partita che le permette di comandare l'attacco migliore di Serie A, ma che a volte le intacca le energie, come si è visto settimana scorsa contro la Spal ultima in classifica. Cinquantasette le reti segnate finora dalla Dea in ventuno giornate, una media di 2,7 gol a partita.



Proiettandoci a maggio e immaginando che l'Atalanta si ripeta allo stesso modo nel girone di ritorno con uno Zapata ritrovato, i numeri sono da brividi: la Dea supererebbe infatti quota 100, con 103 gol ​messi a segno in un solo campionato.