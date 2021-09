L'Atalanta, attraverso i suoi canali ufficiali, ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per assistere alla partita contro la Fiorentina, in programma sabato 11 settembre alle 20.45 al Gewiss Stadium. Dalle ore 10 di lunedì 6 settembre fino alle 23 del 7, via alla prelazione per gli abbonati 2019/2020: biglietti dai €14/20 per le Curve ai €40/60 per la Tribuna Rinascimento.



Se non ci sarà sold-out, la vendita libera scatterà dalle 10 dell’8 e proseguirà fino al fischio d’inizio: biglietti dai €25/35 per le Curve agli €80/120 per la Rinascimento.