e per Gasperini meglio così. Un tempo, nemmeno troppo lontano,, come dice bene la classifica:con appena 3 gol subiti.Una volta andavi al Gewiss Stadium come i ragazzini vanno a una fiera di paese, dove il divertimento fra “calcinculo” e “montagne russe” era garantito, ora ci vai sapendo che di garantito c’è quasi sempre il risultato. Attenzione,. L’1-0 sulla Fiorentina ricorda in parte l’1-0 dell’Olimpico contro la Roma. La differenza sta nel numero delle occasioni da gol: contro i viola il punteggio è rimasto così solo per gli errori di Maehle e le prodezze di Terracciano, mentre a Roma c’è stata più sofferenza.Gasperini ne ha modificato il motore, non lo manda più a pieni giri, gli basta farlo girare a un ritmo normale, per poi colpire (perché la qualità c’è sempre, basta vedere il numero di Muriel sul gol di Lookman contro la Fiorentina) e infine gestire, aspettare e ripartire.Con un ritmo del genere, in una stagione senza coppe e con un organico che resta di primo livello (a partita in corso ieri sono entrati Pasalic, Maehle, Malinovskyi e Demiral, quattro nazionali, oltre al giovane Hojlund),E’ più solida, più arcigna, più scaltra, ha addosso una cattiveria diversa, non lascia più nulla per strada. Può concedere il possesso palla (come è successo contro la Fiorentina), ma solo se è inefficace come quello viola. Se ne vedono meno di scorribande di Hateboer, più concentrato e proiettato sulla fase difensiva; si vede meno il difensore (spesso era Toloi) che sale a metà campo per palleggiare con i centrocampisti; si nota di più lo sforzo difensivo anche dei nuovi esterni come Soppy ed Ederson. De Roon continua a costruire (anche se l’incaricato principale della manovra è un grande giocatore completo come Koopmeiners), ma se deve marcare Barak (il più talentuoso fra i viola) lo fa così bene da cancellarlo dal gioco.. Può cambiare la dirigenza, può cambiare la proprietà, ma il vero padrone dell’Atalanta resta sempre Giampiero Gasperini.