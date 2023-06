Il noto procuratore sportivo Oscar Damiani, intervistato dal Corriere della Sera Bergamo, ha un suggerimento per il mercato dell'Atalanta: "Højlund, Koopmeiners e Scalvini, sono tutti e tre fortissimi, è normale che adesso gli altri se ne siano accorti e siano super richiesti. Il club bergamasco li cederà solo a cifre irrinunciabili? Fanno benissimo a tenerli, sono tre colonne portanti di difesa, trequarti e attacco, loro hanno capito una cosa che nelle scelte di mercato è fondamentale. Tutti e tre possono ancora crescere, e tanto, non hanno ancora raggiunto il loro massimo potenziale e quindi in futuro potranno valere anche molto di più. Il mio parere è quello di tenerli un altro anno o due così loro migliorano e il prezzo del cartellino lieviterà”.



MUSSO-CARNESECCHI- "Secondo me non è una scelta così scontata e facile, anzi, è molto difficile perché Musso è un ottimo portiere. Anche Carnesecchi però è un prospetto eccellente, con una crescita interessante quindi farebbero bene anche a puntare su di lui. Diciamo che questa dicotomia non la vedo come un problema: hanno l’imbarazzo della scelta”.