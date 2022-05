Siamo ormai agli sgoccioli del Campionato di Serie A: ultimi impegni per l’Atalanta che questa sera affronterà la Salernitana. Marten De Roon, centrocampista nerazzurro commenta l’imminente match ai microfoni di LeoVegas.News, Digital Content Partner della Dea: “Facciamo fatica in casa dobbiamo almeno vincere le nostre partite. La Salernitana sta giocando per la salvezza. Sarà una partita moto difficile, ma non ci sono partite facili. Ogni partita dev’essere una svolta per vincere in casa. Noi dobbiamo vincere, non ci sono più scuse”.