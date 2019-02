Il centrocampista dell'Atalanta Maarten de Roon parla a Rai Sport dopo il pareggio con la Fiorentina in Coppa Italia: "Peccato, siamo andati tre volte avanti e devi vincere quando succede così. Dopo il 2-0 l'errore di Palomino può capitare, ma poi bisogna rialzarsi e non si può prendere subito il secondo gol. Siamo rimasti troppo alti anche sul terzo: in trasferta bisogna stare attenti, organizzati, non si può attaccare in otto-nove. Questa squadra ha tanta voglia, forse oggi ce ne è stata troppa".