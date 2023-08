Inter, Roma o Nottingham Forest: il difensore dell'Atalanta Demiral ha tre destinazioni sul piatto per la prossima stagione. Fuori dal progetto tecnico di Gasperini, il centrale ch l'Atalanta intende cedere solo a titolo definitivo e non con la formula del prestito, vorrebbe rimanere in Serie A. Il Nottingham Forest è disposto a offrire 20 milioni di euro ma il giocatore prende tempo aspettando soluzioni migliori: l'Inter o la Roma, la squadra Capitale sta prendendo quota.