Berat Djimsiti è tornato in gruppo per l'intera seduta di allenamento, oggi in programma nel pomeriggio al 'Centro Bortolotti' di Zingonia. Il difensore si era fatto male nel corso della gara contro il Milan, rimediando una frattura composta del terzo medio del perone. A questo punto è assai probabile rivederlo tra i convocati della gara di questo sabato contro il Sassuolo, alle ore 20,45 al Gewiss Stadium.