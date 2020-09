L'Atalanta, questo pomeriggio, ha sconfitto in una partita d'allenamento la Pro Sesto, al 'Centro Bortolotti' di Zingonia, per quattro reti a uno.



Come informa la società orobica sul proprio sito ufficiale, i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali hanno fatto un lavoro specifico, mentre Miranchuk e Pessina hanno seguito un programma personalizzato.



Domenica di riposo per l'intero gruppo nerazzurro: lunedì si tornerà al lavoro, sempre a Zingonia.