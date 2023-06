Il reparto degli esterni dell'Atalanta è sotto la lente d'ingrandimento di Congerton e D'Amico. Hateboer e Ruggeri infatti sono ancora infortunati, e potrebbe volerci del tempo per riaverli in piena forma, per cui mister Gasperini vorrebbe mettere in cassaforte Zappacosta e Maehle. Sul danese però è tornata la Juve, che vuole strapparlo per le sue corsie.



I Percassi non hanno nessun motivo per fare cassa e cederlo, anzi: hanno già messo gli occhi su Holm, proprio per rinforzare ulteriormente il reparto. Anche sull’esterno destro svedese però è piombata la Juve: il classe 2000 vale tra i 5 e i 7 milioni e l'Atalanta, che sarà impegnata in tre fronti diversi la prossima stagione (Europa League, Coppa Italia, Serie A), ha intenzione di battere sul tempo i bianconeri.