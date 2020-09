Giornata di festa e celebrazioni per il capitano dell'Atalanta Papu Gomez che, dopo essersi lasciato sfuggire Rincon verso la porta, ha segnato un gol d'autore per il momentaneo 1-1 nella sfida in casa del Torino e ha raggiunto così due record personali.



100 RETI- Il suo primo gol in campionato vale quota 100 per quanto concerne le marcature messe a segno da professionista con la maglia di un club. Dall’Arsenal (2006/2007) al San Lorenzo, dal Catania al Metalist, Gomez ha tagliato l'ambito traguardo con ila maglia nerazzurra.



200 IN SERIE A CON L’ATALANTA- Inoltre la gara contro il Torino era la 200esima partita in Serie A con la maglia dell’Atalanta.