Quando è tornato dalle vacanze, mister Gasperini l'ha trovato più in carne, più puntuale, più desideroso di andarsene. Era contento e stava bene Josip Ilicic, solo in cerca di nuovi stimoli in quella Milano che da anni è casa.



Il Milan, però, alla fine non l'ha voluto abbastanza, le offerte giuste non sono arrivate e lui è rimasto all'Atalanta. Non ha i 90' sulle gambe, i chili in più pesano, deve ritrovare la condizione migliore, ma Ilicic è ancora l'uomo in più dell'Atalanta. Sabato, contro la Salernitana, appena è entrato ha cambiato il ritmo della partita e l'ha decisa con un assist d'oro a Zapata. E ora è pronto a ripetersi, al momento giusto, con Sassuolo, Inter, Young Boys. E poi, arriverà il Milan: deve fargli vedere cosa si è perso. Ricordate come andò a finire il 23 gennaio?